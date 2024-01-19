السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يهزم لاتسيو بثلاثية ويصعد لمواجهة نابولي في نهائي السوبر الإيطالي

إنتر ميلان ولاتسيو
إنتر ميلان ولاتسيو

بلغ إنتر ميلان نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على لاتسيو 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وسيواجه إنتر ميلان في النهائي، فريق نابولي، الذي  تأهل بدوره بعد فوزه على فيورنتينا بنفس النتيجة أمس الخميس.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 17، قبل أن يضيف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 87 سجل ديفيد فراتيسي الهدف الثالث لإنتر ميلان.

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مدرب فيورنتينا يأسف للخسارة القاسية أمام نابولي بالسوبر الإيطالي

على صعيد آخر، وصف فينشينزو إيتاليانو، مدرب فريق فيورنتينا، خروج فريقه من بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بالمؤسف، مشيرا إلى أنه كان بإمكان ناديه الصعود لنهائي المسابقة.

وتلقى فيورنتينا خسارة قاسية صفر / 3 أمام نابولي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بالدور قبل النهائي للسوبر الإيطالي، على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض.

وقال إيتاليانو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن المباراة كانت في متناول فيورنتينا "الذي كان الأكثر استحواذا، وخطورة، إلا أن المنافس كان الأفضل في حسم الفرص".

وأكد إيتاليانو أن "خط هجوم فيورنتينا لم يستثمر الفرص التي أتيحت له، لكن اللاعبين بمقدورهم استعادة المستويات وتحقيق الانتصارات مستقبلا".

يذكر أن نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، سوف يلتقي في المباراة النهائية للسوبر، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تقام مساء اليوم الجمعة بين إنتر ميلان ولاتسيو.

يذكر أن نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، سوف يلتقي في المباراة النهائية للسوبر، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تقام مساء اليوم الجمعة بين إنتر ميلان ولاتسيو.

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