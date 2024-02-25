الأحد 25 فبراير 2024
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متحدث "الوزراء": الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة تنفيذ التوصيات والمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن المرحلة الثانية ستتضمن مناقشة الملف الاقتصادي بشكل أساسي، وبالتالي كان من الضروري عقد لقاء اليوم في إطار التنسيق بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأكد أن رئيس الوزراء قرر اليوم تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة الحوار الوطني؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.

وأشار إلى أنه تم توجيه كل الوزارات المعنية لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يتابع هذا الأمر، متابعًا: "خلال الفترة المقبلة سيبدأ الحوار الوطني في المرحلة الثانية بمشاركة كبار المسئولين وعدد من الوزراء".

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