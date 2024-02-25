الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل بيانات كعب العمل 2024 أون لاين للمؤهل العالى ودون مؤهل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024، لأصحاب المؤهلات العليا ولمن هم بدون مؤهل  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024

لا صحة لتثبيت جهاز على ماكينة ATM لكشف بيانات البطاقات

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنا.

اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل"

التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات

ملء البيانات المطلوبة على الموقع

اختيار إذا كان العمل  في داخل مصر أم خارج البلاد

كتابة البيانات المطلوبة

الضغط على حفظ وتقديم الطلب

بعدها استلام  كعب العمل الخاص بصاحب الطلب  من خلال مكتب العمل

الأوراق لمطلوبة لتسجيل بيانات كعب العمل 2024

أصل تحقيق الشخصية 

بطاقة الرقم القومي

 مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل

 أصل المؤهل الدراسي

أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد 

الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب العمل 2024

التوجه إلى مكتب العمل التابع له  صاحب الطلب وفق محل السكن

تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص

استلام كعب العمل

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2024:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل

اختيار التسجيل لأول مرة

إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:

أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي

تحديد  ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج

استكمال التسجيل وأرسل الطلب

التوجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامة صاحب الطلب  في اليوم التالي.

كيفية تسجيل كعب العمل ألكترونيا.. والأوراق المطلوبة للاستخراج

وزير العمل: منصة إلكترونية لتسهيل استخراج شهادات مستوى المهارة ومزاولة المهنة

رسوم استخراج كعب العمل 2024

تقدم الدولة كعب العمل بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه

المستندات المطلوبة لغير الحاصلين على مؤهل 2024

وفيما يخص استخراج كعب عمل بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهل يلزم عليهم تقديم مجموعة من المستندات التي تشمل مايلي

-تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية

-مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب

- تقديم الرقم التأميني من أجل استخراج كعب عمل

- تقديم شهادة موقف التجنيد للذكور.

-تقديم شهادة خبرة إذا وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.

-تقديم رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

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