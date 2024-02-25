خطوات تسجيل بيانات كعب العمل 2024 أون لاين للمؤهل العالى ودون مؤهل
خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024، لأصحاب المؤهلات العليا ولمن هم بدون مؤهل من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
خطوات تسجيل بيانات كعب العمل أونلاين 2024
الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنا.
اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل"
التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات
ملء البيانات المطلوبة على الموقع
اختيار إذا كان العمل في داخل مصر أم خارج البلاد
كتابة البيانات المطلوبة
الضغط على حفظ وتقديم الطلب
بعدها استلام كعب العمل الخاص بصاحب الطلب من خلال مكتب العمل
الأوراق لمطلوبة لتسجيل بيانات كعب العمل 2024
أصل تحقيق الشخصية
بطاقة الرقم القومي
مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل
أصل المؤهل الدراسي
أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد
الرقم التأميني
كيفية استخراج كعب العمل 2024
التوجه إلى مكتب العمل التابع له صاحب الطلب وفق محل السكن
تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص
استلام كعب العمل
خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2024:
زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة
الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل
اختيار التسجيل لأول مرة
إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:
أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي
تحديد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج
استكمال التسجيل وأرسل الطلب
التوجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامة صاحب الطلب في اليوم التالي.
رسوم استخراج كعب العمل 2024
تقدم الدولة كعب العمل بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه
المستندات المطلوبة لغير الحاصلين على مؤهل 2024
وفيما يخص استخراج كعب عمل بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهل يلزم عليهم تقديم مجموعة من المستندات التي تشمل مايلي
-تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية
-مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب
- تقديم الرقم التأميني من أجل استخراج كعب عمل
- تقديم شهادة موقف التجنيد للذكور.
-تقديم شهادة خبرة إذا وجدت.
- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.
-تقديم رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.