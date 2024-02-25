مسلسلات المتحدة.. صورة «مصر الحلوة» بعيدًا عن «المشاهد السوقية»

شهدت الدراما التليفزيونية تطورًا كبيرًا على مستوى الصورة والرؤية الإخراجية، خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى حرصت فى أعمالها الفنية على إظهار الصورة الإيجابية لمصر، حتى إن كان العمل يدور فى إطار شعبى.

وقبل دخول «المتحدة» إلى السوق كانت الأعمال التى تدور أحداثها فى المناطق الشعبية تركز على إبراز العشوائيات وغيرها من المشاهد السلبية، وهو ما حرصت «المتحدة» على إنهائه بشكل كامل، خاصة بعد التطوير الهائل الذى أجرته الدولة فى ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الشعبية.

وتحولت الأعمال الفنية، بقيادة «المتحدة»، للمساهمة فى الترويج للسياحة المصرية، وإظهار المناطق السياحية والأثرية التى تمتلكها «أم الدنيا».

وبالتالى أصبح التطور الكبير على مستوى الصورة وسيلة مهمة للرد على الشائعات التى تتعرض لها مصر، وتصويرها على أنها دولة «من العالم الثالث»، وتنتشر فيها العشوائيات والسوقية.

ويعتبر مسلسل «بيت الرفاعى»، بطولة أمير كرارة، من أهم الأعمال التى تقدم «مصر الحلوة اللى بتبرق»، وهو التعبير الذى سبق أن استخدمه الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة فى روايته «الباب الأخضر»، التى حرصت «المتحدة» على تحويلها إلى فيلم سينمائى مؤخرًا. ومن الأعمال الأخرى التى تنتمى إلى اللون الشعبى هذا العام، لكنها حرصت على عدم تكرار الخطأ الذى تقع فيه هذه النوعية، يأتى مسلسل «حق عرب»، بطولة أحمد العوضى، وذلك من خلال تصدير صورة إيجابية عن الحارة الشعبية، والتى تبتعد تمامًا عن المشاهد التى كنا نراها فى العديد من الأعمال القديمة.