النعماني يناقش الاستعدادات النهائية للمؤتمر العلمي التاسع "الدولي الرابع"

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا مع اعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع" لمناقشة التحضيرات النهائية استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر يوم الاربعاء القادم، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتورة أماني أبو القاسم، منسق عام المؤتمر، والدكتور محمد حشمت، مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ومسئول الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة من وكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المؤتمر يعقد في نسخته التاسعة تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك علي ارض الجامعة بمركز المؤتمرات بالجامعة الجديدة، مؤكدًا على ان هذا المؤتمر يمنح فرصة لأبناء الجامعة من شباب الباحثين لتبادل الخبرات البحثية مع نظرائهم من الجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها من الدول العربيه والافريقية والاجنبية.



لافتًا إلى أن الجديد في المؤتمر هذا العام اقامه معرض للمبتكرين ومشاركة عدد من المشروعات البحثية من طلاب الجامعة وطلاب ماقبل التعليم الجامعي وذوي الإعاقات المختلفة.

وخلال الاجتماع تابع "النعماني" الاستعدادت النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر، حيث اطلع على تفاصيل استعدادات اللجنة التنظيمية للمؤتمر واللجان الفرعية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر كما أكد على توزيع مهام اللجان التى تم تشكيلها فى وقت سابق لتتولى الإعداد لكافه الترتيبات الخاصه بالمؤتمر لخروجه بالصورة التي تعكس أهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.

فيما نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة توعوية إلى محافظة أسوان للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم بتاريخ وآثار مصر العريقة، بمرافقة الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وعبد اللطيف خميس مترجم لغة الإشارة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إنه في إطار حرص إدارة الجامعة على تعريف طلاب ذوي الاعاقات المختلفة بمعالم مصر السياحية والأثرية وتعزيز الأجواء الاجتماعية والترفيهية ورفع الروح المعنوية لهم، تعمل الجامعة بصفة مستمرة على تنظيم تلك الرحلات الترفيهية، مؤكدًا على الدعم الذي توليه القيادة السياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أن الرحلة استمرت لمدة ٤أيام، بمشاركة ٤٢ من الطلاب ذوى الاعاقات المختلفة السمعية والبصرية والحركية والأقزام من كليات الآداب، الالسن، التجارة، الحقوق، الصيدلة، العلوم والتربية النوعية، مشيرًا إلى أن الرحلة شملت زيارة السد العالي، ورمز الصداقه، والمركز الثقافي الافريقي، ومعابد فيلة، زيارة لمتحف النوبة جزيرة النباتات وغرب سهيل" البيت النوبى،ركوب الجمال"، إلى جانب أنه تم شرح ما تحتويه جزيرة فيلة من آثار ترجع إلى عصور مختلفة.