التموين تتسلم 3.1 مليون طن قصب من المزارعون حتي الأن

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية 3 مليون و191 الف و105 طن قصب السكر من المزارعين وذلك منذ بداية موسم التوريد نهاية ديسمبر الماضي وحتي امس السبت.

يذكر أن سعر توريد طن القصب لموسم 2024 يبلغ 1500 جنيهًا، مقارنة بـ1100 جنيهًا في موسم 2023.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم أن تلك الكميات المستلمة تم انتاج منها نحو 323 الف و696 طن سكر أبيض معبأ في شكائر 50 كيلو جرامًا.

يشار إلى أن مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موزعة في الوجه القبلي وهي: كوم امبو وادفو في اسوان، وارمنت بالاقصر، و3 مصانع أخري في قنا هي قوص، دشنا، نجع حمادي، والسابع مصنع جرجا في سوهاج.

وتستهدف تلك المصانع إستقبال ما يصل إلي 7 ملايين طن قصب سكر من المزارعين خلال الموسم الجاري لإنتاج نحو 700 ألف طنًا من السكر الابيض لصالح البطاقات التموينية، والذي يتم طرحه لحاملي البطاقات بسعر 12.6 جنيهًا، وبـ27 جنيهًا في المعارض السلعية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

كان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٤ بشأن توريد قصب السكر لموسم عصير ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٣

حيث تقرر:-

١- يتم توريد محصول قصب السكر للعام الحالى ٢٠٢٤ لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١ بسعر توريد قيمته ١٥٠٠ جنيه للطن.

٢- يصرف حافز توريد لموردى قصب السكر لموسم التوريد الحالى ٢٠٢٤ على النحو الآتى:

٣٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طنا للفدان.

٤٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على ٣٠ طنا للفدان وحتى ٤٠ طنا للفدان.

٥٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على ٤٠ طنا للفدان..

على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم.

٣- تقوم اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب