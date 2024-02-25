الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل يفتتح معرضًا لمنتجات خريجات مركز التدريب المهنى ببورسعيد

معرضا لمنتجات خريجات
معرضا لمنتجات خريجات مركز التدريب المهنى

افتتح وزير العمل حسن شحاتة ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد، معرض منتجات المتدربات في مجال تفصيل الملابس من خريجات مركز التدريب المهني بالمحافظة.
جاء ذلك خلال جولات الوزير في المحافظة ومواقع العمل بهدف تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة والخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد الوزير، خلال زيارته اليوم لبورسعيد، أقسام معرض المنتجات المختلفة، مشيدا بجودة منتجات المتدربات والأسعار المناسبة، متحاورا مع المشاركات حول مدى استفادتهم من التدريب الذي نظمته الوزارة لهم. 

 

وزير العمل: ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل وفقًا لتوجيهات الرئيس


ووجه الوزير بدراسة احتياجات السوق والتصميمات والمقاسات المطلوبة للتوسع في الإنتاج، معلنا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التدريب خلال الفترة المقبلة. 
من جانبه، وجه المحافظ الشكر للوزير لزيارته لبورسعيد، مؤكدا الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية ما شهدته البنية التحتية من تطوير في كل المجالات انعكس على جودة الحياة للمواطن.

 

txt

وزير العمل: مستمرون فى تنفيذ خطتنا لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل


وأكد أن المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل ستقدم كامل الدعم لتوفير الدورات التدريبية للارتقاء بمهارات الشباب في مركز التدريب المهني، مع دراسة إمكانية تخصيص أماكن لتسويق منتجات خريجي المركز، وتوفير أماكن للتوسع في منتجاتهم وتوفير الآلات اللازمة في العمل.
يذكر أن جولة الوزير والمحافظ ستضمن تفقد شركتي" الضفائر الكهربائية"، و"كابسي" ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي، ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين، والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم.

أكد وزير العمل،  حسن شحاتة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن هناك العديد من الملفات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام، بالتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في محافظة بورسعيد، بحضور عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بورسعيد يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة، التي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز، كما أنها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية، وقوى بشرية ناجحة، تقود عملية التنمية والإنتاج.

وزير العمل حسن شحاتة محافظ بورسعيد عادل الغضبان معرض منتجات المتدربات تفصيل الملابس مواقع العمل

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: تقديم التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع لرفع مستوى معيشتهم

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد "الإنتاج الحربي": 30.5 مليار جنيه إيرادات 2023 بمعدل نمو 14%

في 87 يوما فقط.. قصة تعاون ناجح بين "وزارة العمل" و"معهد الساليزيان" الإيطالي

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

قبل التوقيع.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد مع الأهلى

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم