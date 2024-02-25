حبس 5 عاطلين بتهمة الترويج لـ26 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لمحاولتهم ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائهم وزنت 26 كيلو جرام.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، حال مزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة،وإستصدار إذن النيابة العامة، جرى التنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وإعداد كمين بأماكن تردد المتهمين والقي القبض عليهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 26 كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة.

ووفقا لتحقيقات الشرطة فإنه بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.