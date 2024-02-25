وكيل تعليم القاهرة لشئون الإدارات التعليمية تتفقد سير العملية التعليمية

تفقدت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية تعليم القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية التابعة لإدارة المستقبل التعليمية.

وكان فى استقبالها سعيد عطية، مدير عام الإدارة، وسوزان محمد، مديرة المدرسة.

وتفقدت "عبدالفتاح" الفصول الدراسية بالمدرسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخلها، مؤكدة على ضرورة التفاعل النشط بين الطلاب والمعلمين ومتابعة القنوات التعليمية.

كما قامت بالمرور على قاعات رياض الأطفال مشيدة بالجهد المبذول من معلمات رياض الأطفال.

وتابعت وكيل المديرية للشئون التعليمية مكتبة المدرسة ومعمل العلوم وأكدت على ضرورة تفعيل نشاط المكتبة وتحقيق أقصى استفادة منه.

كما اطمأنت وكيل المديرية خلال الزيارة على نظافة المدرسة وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والأمنية، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وفى ختام الزيارة تقدمت بالشكر لمدير عام الإدارة ومديرة المدرسة على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب.

تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كل السلع

وفي سياق آخر، كان شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كل السلع، وضبط الاسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كل الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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