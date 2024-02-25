قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "س.م.ط" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

المشدد 10 سنوات لموظف بشركة أغذية لحيازته 150 قطعة حشيش بالإسكندرية

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15652 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات دلت على قيام المتهم "س.م.ط" مسئول بشركة مواد غذائية، بالإتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي تبين أنه يحتوي على 150 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتفين.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.