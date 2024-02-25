الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرى: تطهير 33 ألف كيلومتر من المساقى بالتنسيق مع الزراعة لمواجهة موسم أقصى الإحتياجات

تطهير المصارف الزراعية
تطهير المصارف الزراعية

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة تفعيل دور الصيانة الوقائية فى تطهير الترع والتغطيات والسحارات،  وإستمرار أعمال صيانة كافة المحطات وما بها من وحدات ونهوها قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، خلال إجتماع موسع لمتابعة موسم أقصى الإحتياجات المائية، موقف متابعة تطهيرات المساقى الخصوصية باطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار هذه التنسيقات والتأكيد على نهو تطهيرات المساقى قبل موسم أقصى الإحتياجات.

كما تم عرض موقف النقاط الساخنة بعدد من المحافظات، وكافة الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها لضمان توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات بدون أى معوقات.

تطوير منظومة توزيع المياه لضمان التعامل الفعال مع كافة الاحتياجات

واستعرض الدكتور هانى سويلم،  إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه لضمان التعامل الفعال مع كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال حساب الإحتياجات الفعلية بكل زمام وإطلاق التصرفات المائية المطلوبة بناءا على هذه الإحتياجات، بالتزامن مع تطوير النماذج الرياضية الجارى إعدادها من خلال قطاع التخطيط والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإمداد هذه النماذج بشكل دائم بالبيانات الفعلية للتصرفات لمعايرة هذه النماذج وتدقيقها بشكل دورى.

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وزير الري: إنهاء تطهيرات الترع والمصارف لتوفير المياه بحد أقصى شهر أبريل المقبل

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وزير الري: مستوى الأداء معيار الترقيات والحوافز المالية أو تعديلات الوظائف القيادية

كما وجه الدكتور سويلم، بإستمرار المرور الدورى على الطبيعة من مسئولى ومهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وتكثيف هذا المرور خلال فترة أقصى الإحتياجات لمتابعة الموقف المائي على الطبيعة وحسم أى معوقات بشكل فورى.

كما تم عرض موقف أعمال صيانة البوابات باجمالى 1003 بوابات، و502 محطة خلط وسيط، وعدد 3260 تغطية، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال الصيانة المطلوبة بحد اقصى شهر أبريل ٢٠٢٤.  

وخلال الإجتماع، تم أيضا عرض موقف محطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الميكانيكا بإستمرار أعمال الصيانة لكافة المحطات وما بها من وحدات ونهو أى أعمال صيانة قبل موسم أقصى الإحتياجات.

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وزير الري: إنهاء تطهيرات الترع والمصارف لتوفير المياه بحد أقصى شهر أبريل المقبل

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