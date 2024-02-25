الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة أن صفارات إنذار دوت في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتعرضت بلدة بليدا التابعة لقضاء صور بجنوب البلاد، لغارة إسرائيلية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء حاصبيا والبقاع الغربي وإقليم التفاح جنوبي لبنان.

كما تعرضت أن الأطراف الشمالية لبلدة عيتا الشعب مقابل بلدتي القوزح وبيت ليف لغارة إسرائيلية، كما طال القصف المدفعي الإسرائيليّ أطراف علما وطير حرفا.

واستهدف حزب الله اللبناني، اليوم تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكوبرا، بصاروخي بركان، محققًا إصابة مباشرة.

وتتعرض الحدود الجنوبية اللبنانية للقصف من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ضربات حزب الله اللبناني على الجانب الإسرائيلي، منذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.

 

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