أبرزها مصر وبنجلاديش فى اليوم العالمى للغة الأم.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

“مصر وبنجلاديش.. علاقات ثقافية” في اليوم العالمي للغة الأم، إحدى فعاليات اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية اليومية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية

ففي الخامسة مساء، وبحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، وضمن سلسلة علاقات ثقافية، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافية، في الخامسة مساء، احتفالية بعنوان “علاقات ثقافية بين مصر وبنجلاديش”، والتي تتواكب مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم، ويتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البنجلاديشية.

وتتضمن الأمسية: كلمة د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية. كلمة السفيرة سامينا ناز، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية بنجلاديش الشعبية لدى مصر. كلمة السفير محمود عزت سفير مصر الأسبق في بنجلاديش. دكتور أحمد القاضي، رئيس قسم اللغة الأوردية السابقة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر.

دكتور جلال الحفناوي، أستاذ اللغات الشرقية السابق بكلية الآداب جامعة القاهرة. دكتورة رانيا فوزي، رئيس قسم اللغات الشرقية السابق بكلية الآداب جامعة عين شمس. دكتورة شيرين البارودي، الفنانة التشكيلية. ويدير الأمسية دكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. كما تبث الاحتفالية عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بالفيس بوك ويوتيوب.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحل مخرج فيلم “فوي.. فوي”، عمر هلال، في ضيافة جمعية نقاد السينما المصريين، وذلك في السادسة مساء، واحتفالية تقيمها الجمعية احتفالا بحصول عمر هلال على جائزة جمعية نقاد السينما المصريين كأفضل فيلم مصري تم عرضه خلال عام 2023 وذلك وفقا لتصويت النقاد.



يعقد اللقاء في مقر الجمعية 36 شارع شريف، ويتضمن اللقاء تسليم جائزة الجمعية لمخرج الفيلم وكذلك نقاش عن الفيلم، يدير اللقاء رئيس جمعية نقاد السينما المصريين الناقد أحمد شوقي.

معارض تشكيلية تفتتح اليوم

وفي أجندة الدستور الثقافية، افتتاح عدة معارض تشكيلية. ففي السادسة والنصف مساء، يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية د. وليد قانوش، معرض جوائز الفنون للشباب مؤسسة فاروق حسني - الدورة الخامسة 2024 في أفرع (التصوير "الرسم " – النحت – التصوير الفوتوغرافي – النقد الفني التشكيلي – العمارة) بالإضافة إلى افتتاح المعرض الجماعي للشباب بمركز الجزيرة للفنون، والذي يستمر حتى 7 مارس 2024.

وفي السابعة مساء، يحتضن جاليري موشن بالزمالك، فعاليات المعرض الفردي للفنانة مني هيكل، والذي يقام بعنوان “استغاثة”، وتستمر فعالياته حتي 25 مارس 2024. وفيه تطرح “هيكل” نظرتها الفنية للصراعات حول العالم تلخصها في مفردة استغاثة.

كما تنطلق في السادسة مساء، بمشربية جاليري للفن المعاصر، فعاليات المعرض الفردي الخاص، “حديقة الصحراء”، للفنان أحمد ياسر، ويستمر المعرض حتي 27 مارس 2024.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحل الكاتب عمر العادلي، وشقيقه الناشر عماد العادلي، في ضيافة كلية الآداب بجامعة عين شمس، وذلك في الثانية والنصف ظهرا، ضمن فعاليات كاتب وكتاب التي تنظمها الجامعة.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، العديد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية. ففي السادسة مساء، يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي -بشارع المعز، أمسية جديدة من أمسيات صالون (ذاكرة الوطن).

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان"الإعلام علي خط المواجهة"، يدير الحوار الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف الإعلامي سمير عمر - مدير مكتب قناة سكاي نيوز بالقاهرة، والكاتب الصحفي أشرف مفيد نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ويناقش الصالون القضية الآنية وهل الإعلام الصهيوني وقدرته وتواجده في القارات الخمس، وهل لدينا كعرب القدرة اعلاميا علي المواجهة ؟ كما يعقب الصالون حفل جديد من الحفلات التراثية التي تقدمها فرقة النيل للآلات الشعبية.

وفي السادسة والنصف مساء، يحل الباحث دكتور محمد دوير، في ضيافة مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، في أمسية ثقافية لمناقشة كتابه “العقلانية القلقة في فكر طه حسين”، ويشارك في مناقشة الكتاب دكتور أبو الحسن سلام، أستاذ علوم المسرح بكلية الآداب جاعة الإسكندرية، ويدير اللقاء الشاعر أحمد عواد.

وفي السابعة مساء، يقيم مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل فني، يحييه الفنان عمرودرويش وفرقته الموسيقية.

وفي السادسة مساء، تعقد ببيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية مع شعر الفيوم وهم: محمد حسني إبراهيم، مصطفي عبد الباقي، أشرف أبو جليل، محمد حميدة، أحمد حافظ، أحمد عبد القادر، محمد شاكر، تقديم الناقد أشرف عبد المنعم، ومصاحبة الفنان عهدي شاكر.

وفي الثامنة مساء، يقام ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، حفل غنائي موسيقي، والذي تحييه الفنانة الشابة روجينا وفرقتها الموسيقية.

وفي السادسة مساء، يعقد بيت المعمار المصري بدرب اللبانة من ميدان القلعة، اللقاء الرابع من سلسلة الذكاء الاصطناعي مع كل من: د. أحمد حسني رضوان، والذي يستضيف فيه د. سمية بهي الدين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيوب للتصميمات والاستشارات الهندسية، والتي تلقي محاضرة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم المعماري والفنون التشكيلية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحل الناقد السينمائي عصام زكريا، في ضيافة الكتب خان بالمعادي، في لقاء لمناقشة وتوقيع كتابه “أكثر الرجال ضحالة”، وتناقش الكتاب دكتورة سلمي مبارك.

وفي السادسة مساء أيضا، يعقد بنادي أدب آفاق اشتراكية، أمسية مفتوحة عن فن “الهايكو”، بمشاركة الشاعر عبد الله المغازي، والذي يقدم قراءة وتعريف لفن الهايكو الياباني الشعري.

فعاليات دار الأوبرا المصرية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، في الثامنة مساء، حفل النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وفي الثامنة أيضا، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، حفلا بمناسبة مرور 180 عام على استقلال دولة الدومينيكان ويقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ويشارك خلاله السوبرانو ناتالي بينيا وعازف البيانو التشيلي هوجو لانوس.

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم مارشينا، فيردي، مورينو تورب، هيتز، بوتشيني وسولانو كالمان.

وفي الثامنة أيضا، وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفل جديد لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى. يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين.