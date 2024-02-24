وزير خارجية الاحتلال: لن يمنعنا أحد من دخول رفح

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، إن إسرائيل أجهضت ضغوطًا أمريكية وأوروبية لمنعها من دخول رفح.

وأضاف كوهين:" لن يمنعنا أحد من دخول رفح ولكن نعمل ذلك وفق سياق دولي"، مضيفًا: "نستغل إدخال المساعدات الإنسانية لتحييد وكالة الأونروا وأيضًا لتمكين جهات بديلة من إدارة القطاع".

وأكد أن إسرائيل لن تشارك السلطة الفلسطينية ولا حركة فتح في إدارة القطاع بعد الحرب، قائلًا: "ولن نقبل باستبدال إرهابيين بإرهابيين آخرين".

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول إصدار قرار لمنعنا من دخول رفح، مضيفًا: "لن يمنعنا أحد من دخول رفح، ولكن نعمل ذلك وفق تفاهمات دولية".

فيما زعم أن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيسيطر على غزة حاليًا، مردفًا: "كما يسيطر على الضفة على أن تدير القطاع جهات مدنية غير مرتبطة بحماس بل ضدها".