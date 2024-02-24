السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإعلام العبرى: إصابة أحد جنود الاحتلال قرب قاعدة عسكرية بالنقب

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إصابة أحد جنود الاحتلال قرب قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عراد بالنقب، والتحقيقات ما زالت جارية حول الحادث.

وأوضحت مصادر عبرية أنه وقع حادث إطلاق نار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على الطريق بين الخليل والنقب قرب أحد المعسكرات، وانسحاب المنفذ من المكان.

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الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلى يواصل أعماله العدائية فى محيط مستشفيات غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بلواء جفعاتى خلال الحرب فى قطاع غزة

ومن النقب المحتل إلي غزة، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل الضابط إيال شومينوف، 24 عاما، من كرميئيل، خلال الحرب شمال قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القتيل هو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام العبرية قبل قليل.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن أنها تخوض اشتباكات ضارية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

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الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلى يواصل أعماله العدائية فى محيط مستشفيات غزة

وقالت سرايا القدس في بيانها: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

ووفقًا لوكالة سما الفلسطينية، سقط شهيدان بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب أبراج طيبة، وثالث برصاص قناصة الاحتلال في شارع 5.

فيما قام جيش الاحتلال بإخلاء بالقوة مدرسة هارون الرشيد التي تضم نازحين داخل حي الأمل غرب خان يونس.

فيما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم السبت، بأنه تم التوصل إلى "خطوط عريضة لاتفاق" في محادثات جرت في باريس نهاية هذا الأسبوع.

ووفقًا للصحيفة، التقى وفد إسرائيلي، يضم رؤساء أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية، مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر وأرفع مسؤول استخباراتي مصري في محاولة "لفتح الطريق أمام" التقدم نحو الهدنة وعودة المحتجزين لدى حماس.

جنود الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي عراد النقب المحتل الخليل

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