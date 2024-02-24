السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوريل: قرار سموتريتش بناء 3300 مستوطنة إعلان مثير للجدل وخطير

بوريل
بوريل

صرح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم السبت، بأن إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، عن بناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هو إعلان مثير للجدل وخطير.

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صافرات الإنذار تدوى فى عدة مستوطنات بالجليل الأعلى

وأضاف بوريل في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، اليوم، أن المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانًا، وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

والجمعة، قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية حدث تاريخي مهم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ذو طبيعة عنصرية استعمارية"، مشيرًا إلى أن الدول التي قدمت مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وواصل: "نتوقع صدور قرار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية".
وأكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الولايات المتحدة توفر الحماية والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين.

كما قالت ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، الاحتلال الممتد وسياسة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل بناء على القوانين الاحتلالية التي أوجدتها إسرائيل، تمهد لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدًا من مدينة القدس وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي من خلال فرض الأمر الواقع.

وأضافت "موسى"، اليوم الأربعاء، أنه خلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن ما يقوم به الاحتلال من عمليات الضم غير الشرعية هو عمل استعماري بطبيعته، مشيرة إلى أن كل الإجراءات الأحادية والقانونية التي تتخذها إسرائيل من خلال تغيير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان الفلسطينيين أو ترحيلهم هي أمور غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.

بوريل وزير مالية الاحتلال سموتريتش الضفة الغربية المستوطنات الإسرائيليين

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