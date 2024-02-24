كل ما تريد معرفته عن صفقة "رأس الحكمة".. متحدث الوزراء يستعرض التفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تنمية رأس الحكمة هو شراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية القابضة؛ لإنشاء مجتمع عمراني متكامل.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مشروع تنمية رأس الحكمة ضخم، مؤكدًا أنه مشروع عمراني متكامل وليس فقط مشروعًا سياحيًا.

وتابع: "المشروع يضم مرافق سكنية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة للصناعات الخفيفة، وأيضًا مارينا سياحي عالمي، ومطار جنوب المدينة سيتم إنشاؤه لاحقًا، وحي مال وأعمال عالمي".

وأشار إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة هو مشروع تنموي عمراني ضخم يستغرق بضع سنوات لإنشائه، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع الخطة التنفيذية للمشروع وتتضح المعالم.

وأشار إلى أن قيمة الصفقة بلغت 35 مليار دولار، منها 24 مليار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا سيتم ضخها في الاقتصاد المصري، بجانب 11 مليارًا قيمة وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري للاستفادة منها.

واستكمل: "سيتم تحويل قيمة الصفقة على قسطين، القسط الأول خلال أسبوع وسيكون بقيمة 15 مليار دولار، والثاني خلال شهرين بقيمة 20 مليار دولار".