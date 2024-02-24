خبير: مشروع "رأس الحكمة" يعزز المؤشرات المالية للدولة ويوفر فرص عمل

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مشروع تنمية رأس الحكمة سبب في تغيير قواعد اللعبة فيما يخص المؤشرات المالية للدولة المصرية في الوقت الحالي ومستقبلًا.

وأضاف أنيس في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "الدولة تعاني من فجوة تمويلية دولارية، وهناك عدة طرق لسد تلك الفجوة، مثل إعادة الاستدانة لتسديد الديون القديمة، والطريقة الأخرى تبديل الديون بأصول" مشيرًا إلى أن الطريقة الأفضل هي اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتابع: "تلك الاستثمارات تتدفق علينا ونحصل على العملة الصعبة، والمستمثر ينفق بالجنيه المصري في السوق المحلية" مشيرًا إلى أن ذلك يوفر العديد من فرص العمل للمصريين كما تستفيد الدولة من أرباح المشروعات الاستثمارية.