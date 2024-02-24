السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جمال رائف: العلاقات المصرية الإريترية تاريخية وتشهد طفرة كبيرة

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الإريترية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن زيارة الرئيس الإريتري القاهرة مهمة للغاية، وتأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة وأسمرة، مؤكدًا وجود تواصل دائم بين البلدين.

وأضاف رائف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هناك العديد من الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين وزيارات مشتركة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الإريترية تاريخية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية- الإريترية شهدت بعد عام 2014 تحقيق طفرة كبيرة جدًا، والدولة المصرية تؤكد من خلال تنمية العلاقات مع إريتريا أنها تعمل طوال الوقت على دعم علاقاتها على المسارات كافة، سواء كانت عربية أو إفريقية أو شرق أوسطية، خصوصًا في هذا التوقيت المهم.

العلاقات المصرية الإيترية مصر وإريتريا مصر إريتريا جمال رائف

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