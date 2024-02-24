"وضع كارثى".. محلل سياسى: الجراح تتعمق فى غزة

قال المحلل السياسي عبدالمهدي مطاوع، إن الجراح في قطاع غزة تتعمق يومًا بعد الآخر، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد حالة إنسانية صعبة غير مسبوقة على المستويات كافة.

وأضاف مطاوع في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك مجاعات في بعض المناطق من شمال قطاع غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها، بالإضافة إلى عدم توفر أي شكل من أشكال العلاج حتى في مناطق جنوب غزة".

محلل سياسي: 200 شهيد وجريح يوميًا في غزة

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يعانون بشكل مستمر، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي، متابعًا: "منذ قليل كان هناك قصف أدى إلى العديد من الشهداء والجرحى".

وتابع: "المعدل اليومي للشهداء والجرحى في قطاع غزة ما بين 150 إلى 200 شهيد وجريح حسب معدل القصف".