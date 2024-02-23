الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين: شكرًا على صبركم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للشعب المصري، قائلًا: "أشكر الشعب المصري على تحمله الكبير وصبره على الفترة الصعبة التي مرت بها مصر".

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدراية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه بأن هذه الدولة يجب أن تستمر ويُكتب لها الاستقرار".

وأكد أن الشعب المصري يحرص بشدة على استقرار مصر ونتيجة لذلك يضحي ويعاني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، متابعًا: "أتمنى من خلال مشروع تنمية رأس الحكمة وعدد آخر من المشروعات التي سيتم افتتاحها الفترة المقبلة أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مشروع تنمية رأس الحكمة رأس الحكمة

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