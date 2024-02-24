الطاقة الشمسية تنقذ أهل غزة بعد الحصار الإسرائيلى الشامل

لجأ سكان قطاع غزة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة في ظل انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن الحصار الإسرائيلي الشامل.

ووفقًا لتقرير قناة إكسترا نيوز، اعتمد النازحون على تركيب ألواح شمسية كبيرة في مخيم مؤقت داخل رفح الفلسطينية؛ لتوفير الطاقة التي يحتاجها سكان المخيم بشدة.

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن سكان غزة يتجمعون حول مكان صغير حول الألواح الشمسية في انتظار شحن هواتفهم المحمولة أو الأجهزة التي تعمل بالطاريات.

الحرب تجبر أهل غزة على استخدام الطاقة الشمسية

وقال أحد النازحين الفلسطينيين لكاميرا "إكسترا نيوز": "خلال الحرب الحالية في غزة زاد الإقبال على الطاقة البديلة بسبب انقطاع الكهرباء والحاجة الملحة للناس وشحن الأجهزة، لذلك لجأنا إلى الطاقة الشمسية".

وقال نازح آخر: "ظروف الحرب جعلتنا نلجأ للطاقة الشمسية لشحن هواتف الناس، ونحاول إعادة الحياة مجددًا هنا".

وغيّر الحصار الإسرائيلي المتواصل تفكير الكثير من سكان القطاع، حيث أصبحوا يؤمنون في مواصلة الاعتماد على الألواح الشمسية بعد انتهاء العدوان تجنبًا لتحكم الاحتلال فيهم.