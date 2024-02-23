رئيس الوزراء: التعليم والصحة أولوية كبرى للدولة الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، متابعًا: "التركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "الصحة والتعليم لهما الأولوية الكبرى على مدار الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروع (حياة كريمة) الذي يخدم 60 مليون مواطن بمصر، والذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية".

وتابع: "الصحة والتعليم هما المستفيد الأكبر مع توفير الموارد".