عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.. وأبرز رسائل التهنئة

يبحث العديد من المواطنين عن عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة على شهر رمضان 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى عدد الايام المتبقية على شهر رمضان 2024.

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا للبحوث الفلكية المعلنة فإنه سيكون أول يوم فى رمضان هو يوم 11 مارس المقبل على أن ينتهى رمضان يوم 9 أبريل، أى يفصلنا عن شهر رمضان 15 يوم.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

موعد شهر رمضان.. التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، ويرجع سبب تسميته التقويم الهجرى إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م).

ويعتمد على الشهر القمرى الذي يتمثل ي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية وهى كالتالى:

«1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأول - 6 جمادى الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة».

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

بالتزامن مع حلول شهر رمضان يبحث العديد من المواطنين عن عبارات تهنئة بشهر رمضان وترصد الدستور أبرز رسائل التهنئة

رمضان مبارك علينا وعليكم بإذن الله.

الله يديم المحبة ويؤلف القلوب ويجمعنا كل عام على مائدة الإفطار.

كل رمضان وأنتم بخير وعافية.

الله يتقبل طاعاتكم وصالح أعمالكم.

يا الله قر عيون أهلي وأصحابي برمضان وأنعم عليهم بلذة الجمع عند الأسحار والإفطار.