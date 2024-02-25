الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.. وأبرز رسائل التهنئة

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة على شهر رمضان 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى عدد الايام المتبقية على شهر رمضان 2024.

موعد شهر رمضان 2024 

وفقًا للبحوث الفلكية المعلنة فإنه سيكون أول يوم فى رمضان هو يوم 11 مارس المقبل على أن ينتهى رمضان يوم 9 أبريل، أى يفصلنا عن شهر رمضان 15 يوم.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

موعد شهر رمضان.. التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، ويرجع سبب تسميته التقويم الهجرى إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م).

ويعتمد على الشهر القمرى الذي يتمثل ي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية وهى كالتالى:

«1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأول - 6 جمادى الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة».

دعم شامل للمواطنين.. جهود الحكومة استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2024

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

بالتزامن مع حلول شهر رمضان يبحث العديد من المواطنين عن عبارات تهنئة بشهر رمضان وترصد الدستور أبرز رسائل التهنئة

رمضان مبارك علينا وعليكم بإذن الله.

الله يديم المحبة ويؤلف القلوب ويجمعنا كل عام على مائدة الإفطار.

كل رمضان وأنتم بخير وعافية.

الله يتقبل طاعاتكم وصالح أعمالكم.

يا الله قر عيون أهلي وأصحابي برمضان وأنعم عليهم بلذة الجمع عند الأسحار والإفطار.

اقرأ أيضاً

٩ أيام فقط.. عدد أيام الإجازات خلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك

10 أيام في شهر رمضان 21 من ليالي شهر رمضان شهر رمضان 22 من شهر رمضان المحرم

مواد متعلقة

لجميع موظفى الدولة.. تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض.. أسعار الأعيرة المختلفة

قفزت من السيارة.. حبس سائق بتهمة محاولة اختطاف فتاة بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية