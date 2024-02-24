السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "صناعة النواب": مشروع رأس الحكمة منح الاقتصاد "قبلة الحياة"

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد من أهم المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يعطي قبلة الحياة والانتعاش للاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف معتز محمود، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع رأس الحكمة سيكون بداية قوية لحلحلة الوضع الاقتصادي المقلق الذي يعاني منه المصريون.

ضرورة استغلال السيولة الدولارية في السيطرة على سعر الصرف 

وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان الحكومة المصرية باستغلال السيولة الدولارية حصيلة المشروع في السيطرة على سعر صرف الدولار، حتى يستطيع مستثمرو القطاع الصناعي توفير المواد الخام وبدء عمل مصانع جديدة، خاصة أن التصنيع المعتمد على المواد الخام المصرية يعد الوحيد القادر على حل أزمة ديون مصر.

وأكد أنه على الحكومة أن أن تتعلم من الأخطاء الماضية في السياسات النقدية والاقتصادية، بأن تستغل الاستثمارات القادمة في تحقيق النهوض بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستحتاج مصر إلى تغيير جوهري في السياسات النقدية والاقتصادية.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن مشروع رأس الحكمة يعتبر فرصة ذهبية هامة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل من جانب الحكومة للسيطرة على التضخم وسعر الصرف في السوق السوداء.

النائب معتز محمود لجنة الصناعة رأس الحكمة مشروع تطوير رأس الحكمة

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. سعودي يبني مسجدا لنجله الشهيد في مصر

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

عاجل.. أحمد دياب يجتمع بالأندية لتغيير نظام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس