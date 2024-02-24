وكيل "صناعة النواب": مشروع رأس الحكمة منح الاقتصاد "قبلة الحياة"

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد من أهم المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يعطي قبلة الحياة والانتعاش للاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف معتز محمود، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع رأس الحكمة سيكون بداية قوية لحلحلة الوضع الاقتصادي المقلق الذي يعاني منه المصريون.

ضرورة استغلال السيولة الدولارية في السيطرة على سعر الصرف

وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان الحكومة المصرية باستغلال السيولة الدولارية حصيلة المشروع في السيطرة على سعر صرف الدولار، حتى يستطيع مستثمرو القطاع الصناعي توفير المواد الخام وبدء عمل مصانع جديدة، خاصة أن التصنيع المعتمد على المواد الخام المصرية يعد الوحيد القادر على حل أزمة ديون مصر.

وأكد أنه على الحكومة أن أن تتعلم من الأخطاء الماضية في السياسات النقدية والاقتصادية، بأن تستغل الاستثمارات القادمة في تحقيق النهوض بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستحتاج مصر إلى تغيير جوهري في السياسات النقدية والاقتصادية.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن مشروع رأس الحكمة يعتبر فرصة ذهبية هامة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل من جانب الحكومة للسيطرة على التضخم وسعر الصرف في السوق السوداء.