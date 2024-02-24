السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: صفقة رأس الحكمة حصد لثمار جهود الدولة المصرية

جانب من توقيع مشروع
جانب من توقيع مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن توقيع صفقة "رأس الحكمة" حصد لثمار جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن حصاد الدولة المصرية يأتي بشكل توسع في الاستثمار والمشروعات الكبيرة وتحريك كبير لدخول النقد الأجنبي لحل مشكلة السوق الموازية وعدم توفر العملة الصعبة.

وتابع: "نشهد أكبر حدث للاستثمار المباشر في تاريخ مصر الحديث كله، وهذه الصفقة بهذا الحجم تشمل مناحي كثيرة جدًا، باستثمار عقاري سياحي لوجستي، ووجود منطقة ستكون هي الأولى بالشرق الأوسط".

وأوضح أن تأثير هذه الصفقة سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري، وهي بداية لدخول الاستثمار الأجنبي في مصر وتشجيع القطاع الخاص المحلي على التوسع في المشروعات وتشغيل المصانع والشركات وخلق فرص عمل.

ووقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين.

لجنة الاستثمار صفقة رأس الحكمة الحوار الوطنى الاستثمار الاستثمار الاجنبي

مواد متعلقة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس