لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: صفقة رأس الحكمة حصد لثمار جهود الدولة المصرية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن توقيع صفقة "رأس الحكمة" حصد لثمار جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن حصاد الدولة المصرية يأتي بشكل توسع في الاستثمار والمشروعات الكبيرة وتحريك كبير لدخول النقد الأجنبي لحل مشكلة السوق الموازية وعدم توفر العملة الصعبة.

وتابع: "نشهد أكبر حدث للاستثمار المباشر في تاريخ مصر الحديث كله، وهذه الصفقة بهذا الحجم تشمل مناحي كثيرة جدًا، باستثمار عقاري سياحي لوجستي، ووجود منطقة ستكون هي الأولى بالشرق الأوسط".

وأوضح أن تأثير هذه الصفقة سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصري، وهي بداية لدخول الاستثمار الأجنبي في مصر وتشجيع القطاع الخاص المحلي على التوسع في المشروعات وتشغيل المصانع والشركات وخلق فرص عمل.

ووقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين.