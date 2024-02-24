"المنتخب للجميع".. 28 لاعبًا فى قائمة الفراعنة الأولية بمعسكر مارس

فتح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الباب على مصراعية أمام جميع اللاعبين، سواء القدامي أو الوجوه الجديدة؛ للتواجد في قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة على استدعاء 28 لاعبا في القائمة الأولية لـ منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس المقبل، جميعهم من الدوري المحلي، على أن تتم تصفيتهم إلى 18 لاعبا بنهاية المرحلة الأولى من المعسكر الذي ينطلق يوم 13 مارس، على أن تكتمل القائمة الأساسية التي ستشارك في دورة دبي الودية بانضمام المحترفين يوم 18 مارس.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في دورة دبي الودية يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا، وفي حالة الفوز يلتقي الفائز من المباراة الأخرى بين تونس وكرواتيا على المركز الأول، بينما في حالة الخسارة أمام نيوزيلندا، يلعب الفراعنة مع الخاسر من المباراة الثانية على المركز الثالث.

واستغل العميد فرصة زيادة مدة المعسكر 5 أيام لمنح الفرصة إلى أكبر عدد من اللاعبين المحليين للمشاركة في المرحلة الأولي من المعسكر.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات من جانب إبراهيم حسن مدير المنتخب ببعض لاعبي الدوري الممتاز، لإبلاغهم برغبة حسام حسن في ضمهم لقائمة الفراعنة، بهدف تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة الحالية للتواجد ضمن القائمة التي ستعلن يوم 12 مارس المقبل.

أبرز الأسماء المرشحة لقائمة المنتخب في معسكر مارس

يأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين مصطفى شوبير حارس الأهلي الشاب، وباهر المحمدي مدافع المصري البورسعيدى، وعبدالله السعيد نجم الزمالك وعدد كبير من لاعبي الدوري الممتاز.

ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين البارزين مع أنديتهم، إذ تم الاتفاق على فتح الباب أمام اللاعبين أصحاب الأزمات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، من أجل التواجد في القائمة خلال الفترة المقبلة، وتحديدا الثنائي طارق حامد وحسين الشحات.

وربما يكون ثنائي الأزمة الأخيرة لفيتوريا، حسين الشحات وطارق حامد، أبرز مفاجآت حسام حسن في قائمة المنتخب الوطني، خاصة أنّ المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على إعادتهما مرة أخرى للفراعنة.