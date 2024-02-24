السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة الهجرة: مشروع "بيت الوطن" مستمر.. ويمكن للمواطنين بالخارج التقدم وفقًا للشروط

مشروع بيت الوطن
مشروع بيت الوطن

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مشروع "بيت الوطن" تم طرحه ومستمر ودائم وجار حاليًا الإعداد لطرح المرحلة العاشرة، (و تشمل وحدات سكنية بمدن القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – الشيخ زايد)، بجانب مرحلة تاسعة تكميلية (أراضي) ويمكن للمواطنين بالخارج التقدم وفقًا للشروط.

جاء ذلك ردًا من الوزيرة  على الاستفسارات الواردة من بعض المصريين بالخارج والخاصة بمشروع "بيت الوطن"، بعد استلام عدد من الحاجزين بالمشروع بريدًا إلكترونيًا من جهة غير معلومة بضرورة ملء بيانات رغبات السداد كاش أم أقساط خلال مدة لا تزيد على شهر.

وأوضحت الوزيرة أن رد وزارة الإسكان في هذا الشأن جاء: بأن "جهاز مدينة الشيخ زايد" قام بإرسال بريد إلكتروني من خلال الإيميل الخاص بالجهاز لموافاتهم باختيار أحد البدائل المذكورة بكراسة الشروط.

وبالنسبة للشكوى الثانية والخاصة بوقف التخصص وإلغاء الحجوزات وإعطاء قطعة واحدة لكل فرد لإعطاء الفرصة للجميع، قالت وزيرة الهجرة، إن وزارة الإسكان أكدت أنه تم نشر كراسة الشروط للطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع متضمنة الشروط الخاصة بالمرحلة كالتالي:

 أولوية الحجز والتخصيص لأسبقية وصول قيمة الدفعة المقدمة

- يرد إلينا بعد غلق باب الحجز بـ 20 يومًا تقريرًا من البنك المركزي المصري مرتبًا ترتيبًا طبقًا لوصول الحوالة والذي بناء عليه يتم تسجيل المبالغ على الموقع الإلكتروني للمشروع.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة “ما عدا أراضي ابني بيتك”، وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

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الهجرة: الترويج للفرص الاستثمارية بالفيوم من خلال المستثمرين المصريين بالخارج

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وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات المصريين بالخارج بشأن شهادات الثانوية السودانية

ولفتت إلى أن المهلة تسري طبقًا لعدة شروط، ومنها سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم تتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وشددت على الدعم الكامل للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، منوهة إلى أن توفير كل احتياجات المصريين بالخارج، تأتي على رأس أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، من خلال رؤية شاملة تتضمن التنسيق الكامل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية لتلك الاحتياجات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم.

بيت الوطن الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أراضي القاهرة الجديدة الشيخ زايد

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