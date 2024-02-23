الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات المصريين بالخارج بشأن شهادات الثانوية السودانية

الهجرة
الهجرة

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقي رد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن طلب الالتماس المقدم من أسر مجموعة من الطلاب المصريين الذين سافروا إلى السودان للحصول على شهادة الثانوية العامة وعادوا إلى أرض الوطن بسبب اندلاع الأزمة هناك مما أدى إلى عدم تمكنهم من أداء امتحان الثانوية السودانية.

وأوضحت بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، أن رد وزارة التعليم تضمن أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر، بنظام المناهج السودانية، لابد من التوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة لدراسة طلبهم، وإفادتهم بالإجراءات والمستندات المطلوب في هذا الشأن، والتأكيد أن الوزارة ليست جهة اختصاص في هذا الشأن.

مناظرة صفوف النقل في الدول العربية بصفوف النقل في مصر

وأشارت إلى أن الرد تضمن أيضًا: أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة بنظام التعليم السوداني وفقا للمناهج السودانية، فعلى الطلاب التوجه إلى الإدارة العامة لامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم (إدارة المعادلات الدراسية) لاتخاذ إجراءات معادلة الشهادات الحاصلين عليها، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 139 بتاريخ 5 مايو 2013، والصادر بشأن مناظرة صفوف النقل في الدول العربية بصفوف النقل في مصر.

وقالت، إن وزارة التعليم، في ردها لوزارة الهجرة، بشأن التماس الطلاب، أكدت أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء الامتحانات بشهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة وفقًا لنظام التعليم بمصر، فلابد من التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعين لها وذلك لاتخاذا اللازم.

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كما شددت على أن تلبية احتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة الهجرة، برؤية شاملة تتضمن التنسيق الكامل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية لتلك الاحتياجات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم، إذ أن الوزارة تلقت عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة سواء تلك الاستفسارات التي طرحت خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو تلك الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين وزارة التعليم السفارة السودانية الطلاب المصريين شهادة الثانوية العامة

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