مرتضى منصور يعود لساحات المحاكم اليوم السبت

تنظر محكمة جنح النقض، اليوم السبت، الطعنين المقدمين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة ضده في اتهامة بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وقضت المحكمة في وقت سابق برفض 4 طعون أخرى قضي فيها بتغريم المتهم 15 ألف جنيه عن كل قضية، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وأوصت مذكرة نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.