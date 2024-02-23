الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

وسام أبو علي: سعيد بالمشاركة أمام ميدياما.. ونهدي الفوز لجماهير الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعرب وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار أبو علي إلى فرحته بمشاركة زملائه اللاعبين في هذا الفوز الصعب الذي يهديه لجماهير الأهلي المؤازرة للفريق طوال الوقت.

وأضاف: «انتظرت هذه اللحظة كثيرًا للمشاركة والظهور مع الفريق بشكل رسمي منذ توقيعي، وسعيد بأن تكون هذه أول مشاركة لأهمية اللقاء، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن الظن أمام الجهاز الفني وجمهور الأهلي».

وأشار أبو علي إلى أنه يتمنى تسجل العديد من الأهداف المؤثرة، ولكن ما يشغله أكثر هو فوز الفريق، وأن يحقق الأهلي مزيدًا من الانتصارات باعتباره الهدف الأهم لجميع اللاعبين.

وأتم أبو علي حديثه: «سعيد بانسجامي سريعًا مع الأهلي رغم اختلاف حالة الطقس بين أوروبا والآن في إفريقيا، ولكني في حالة تركيز منذ انضمامي، لأني أعرف قيمة النادي الذي ألعب له وضرورة الدخول سريعًا في الأجواء لتقديم كل ما لدي من مستوى لخدمة الفريق».

وحقق الأهلي الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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