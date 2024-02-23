الجمعة 23 فبراير 2024
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سياسي

حنان عمار: صفقة الاستثمارات الكبرى إنجاز تاريخي يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري

حنان عبده عمار
حنان عبده عمار

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الاستثمارات الكبرى

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن صفقة الاستثمارات الكبرى إنجاز تاريخي يحسب للحكومة، وخطوة في غاية الأهمية ستساعد بشكل كبير جدا في انتعاش الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.

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وأضافت أن صفقة الاستثمارات الكبرى تعزز من ثقة العالم في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري، مما يسهم في فتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب.

واختتمت النائبة: "إن الدولة المصرية تبذل جهودا عظيمة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحسين الوضع الاقتصادي، كما أنها تعمل جاهدة لتذليل معوقات الاستثمار، وهو ما يترتب عليه تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التدفق السياحي على منطقة رأس الحكمة سيتجاوز 8 ملايين سائح سنويًا.

 صفقة شراكة استثمارية كبرى

جاء ذلك خلال إلقائه كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة شراكة استثمارية كبرى، والمُقام بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن "الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "نتحدث عن تنمية متكاملة في كل القطاعات على أعلى المستويات" في مدينة رأس الحكمة، ضمن المخطط العمراني لتنمية الساحل الشمالي.

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