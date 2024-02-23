الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حجم التدفق السياحى المتوقع على رأس الحكمة؟.. رئيس الحكومة يجيب

جريدة الدستور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التدفق السياحي على منطقة رأس الحكمة سيتجاوز 8 ملايين سائح سنويًا.

جاء ذلك خلال إلقائه كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة شراكة استثمارية كبرى، والمُقام بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلته قناة "إكسترا نيوز".

 

قال إن مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن "الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري" ومضيفا: "نتحدث عن تنمية متكاملة في كل القطاعات على أعلى المستويات" في مدينة رأس الحكمة، ضمن المخطط العمراني لتنمية الساحل الشمالي، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.
 

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