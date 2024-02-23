الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس الوزراء: مخطط التنمية العمرانية يتضمن مطروح والسلوم والعلمين

جريدة الدستور

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأكد منطقة الساحل الشمالي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.


جاء ذلك خلال اجتماع توقيع الصفقة تحت عنوان "مصر والإمارات تعاون من أجل رأس الحكمة"، وقع الاتفاق عن الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وعن الجانب الإماراتي، الوزير محمد السويدي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء أن صفقة مصر والإمارات تعاون من أجل رأس الحكمة، هى أضخم استثمار أجنبي مباشر في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن صفقة الاستثمار الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، حيث وضعت الحكومة المصرية مُخططًا كاملًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مستهدفًا مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة والنجيلة وجرجوب ومرسي مطروح والسلوم وغيرها.

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