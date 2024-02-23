الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تنظم ورشة عمل تناقش التشريعات المنظمة للصحافة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"؛ وذلك نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.

وناقشت الورشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.

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اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ورشة عمل حول التشريعات المنظمة للصحافة

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عضو تنسيقية الشباب: قصف رفح الفلسطينية توثيق جديد لجرائم الاحتلال فى غزة

إصدار قانون تداول المعلومات


وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة معالجة وضع المؤثرين وصناع المحتوى؛ لأن لديهم تأثيرًا كبيرًا مثل الإعلاميين، والنظر إلى وضع المناطق الحرة الإعلامية وتنظيم المطبوعات الأجنبية، وإصدار قانون تداول المعلومات.


وأشاروا إلى ضرورة تدريب الصحفيين من خلال معهد تدريب، وأيضًا النظر في الموقف القانوني للمواقع الإلكترونية وكيفية قيد الصحفيين الذين يعملون بها في جداول نقابة الصحفيين، وأن يكون هناك مصادر وموارد مالية لنقابة الصحفيين، وضرورة النظر لديون المؤسسات الصحفية القومية وإسقاطها، ووضع نظام للرخص الذهبية أو نظام الموافقة الواحدة للتصوير الأجنبي.

وأدار الورشة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة كل من؛ المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبدالإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة، ومنى قشطة، وأسماء عبدالله، وماهر الفضالى، أعضاء التنسيقية.
 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
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