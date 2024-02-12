وفد من "التنسيقية" يلتقى وزيرة الثقافة لبحث سبل التعاون

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين خاصة بعد نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

وهنأ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيرة الثقافة بالنجاح اللافت للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وناقش الوفد سبل دعم الهيئات الثقافية، خاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة لما لها من ثقل تاريخي وقدرات كبيرة على إحداث فوارق ثقافية وجوهرية، وذلك بعد تذليل عدد من العقبات أمامها، سواء في البنية التشريعية أو على المستوى الإجرائي.

وأكد وفد التنسيقية ضرورة ترتيب الجهود بين التنسيقية والوزارة، بما يسهم في رفع الوعي العام والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القوى الناعمة وتحقيق العدالة الثقافية، فضلًا عن اكتشاف ورعاية المواهب، وخاصة في محافظات الصعيد.

من جانبها، أشادت د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بوفد التنسيقية، وثمنت عملية التعاون المثمر والمستمر بين التنسيقية والوزارة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الطرفين، للعمل على التنمية الثقافية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وذلك من خلال العمل وفق خطط مشتركة، تستهدف الشباب في الجامعات وقصور الثقافة بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".

في نهاية اللقاء، أهدت النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ وزيرة الثقافة قلادة "شعار التنسيقية"، نيابة عن التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب عمرو درويش، والنائبة مارسيل سمير، والنائب نادر مصطفى، والنائب محمود بدر، والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية محمد حامد.

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