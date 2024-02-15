الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

بين الطموح والتحديات.. صالون التنسيقية يُناقش التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أطلقت مساء اليوم الخميس، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا اقتصاديًا تحت عنوان "التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.. طموح وتحديات".

ويناقش الصالون وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وسط التحديات الاقتصادية الداخلية الخارجية، وكيف يمكن العبور بالاقتصاد الوطني في ظل الأزمات العالمية والإقليمية الحالية، ونحن على أعتاب إقامة حوار وطني اقتصادي.

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كما يناقش الصالون كيفية تحقيق نمو اقتصادي، وفائدة الإصلاحات الهيكلية الداعمة لهذا النمو وأهميتها، علاوة على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في نمو اقتصاد الدول، ودور الوثيقة في التحرك بخطى مستدامة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر.

ويدير الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلًا من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التوجهات الاستراتيجية الاقتصاد المصرى الصالون التحديات الاقتصادية الأزمات العالمية

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