الجمعة 16 فبراير 2024
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سياسي

محمد محرم لـ"صالون التنسيقية": فلسفة اقتصاديات الدول تقوم على توفير حياة كريمة للمواطنين

محمد محرم
محمد محرم

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفلسفة الاقتصادية للدول هي توفير حياة كريمة للمواطنين بأعلى درجة ممكنة، مضيفًا أن البعض يرى أن إحجام القطاع الخاص يأتي بسبب تدخل الدولة في الاقتصاد وعدم وجود تنافس حقيقي، ومن هنا تم إلغاء بعض القوانين التي كانت تعطي ميزة للحكومة؛ لكي تكون هناك عدالة تنافسية بين القطاعين الخاص والحكومي.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي جاء تحت عنوان "التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.. طموح وتحديات".
وأضاف محرم، أن تدخل الدولة في البنية التحتية واجبة؛ لكي تخلق فرصًا استثمارية وتهيئة المناخ للاستثمار، مشيرًا إلى أنه خلال عام ٢٠١٨ حقق القطاع الخاص ٦٠٪؜ من الفرص الاستثمارية فيما حصدت الدولة ٤٠٪؜.
وأوضح أن هناك الكثير من المعوقات أمام القطاع الخاص يجب على الدولة أن تتعامل معها بجدية.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد  محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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