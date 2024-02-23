الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء ماليزيا، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على "أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى"، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "السيسي يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، أمس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي «أنور إبراهيم»، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الجانبان على التشديد على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في غزة لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية فى القطاع، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته القانونية والإنسانية والسياسية تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل حل الدولتين، بحيث يمكن تجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع فى المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاتصال تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وثمن الرئيس السيسي، في هذا الإطار، حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات، برغم العراقيل والصعوبات الكبيرة فى هذا السياق، مشيرًا إلى دعم بلاده جهود مصر المكثفة لوقف الحرب، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإرساء السلام في المنطقة.

وتحت عنوان "أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، كما وافق المجلس على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مدبولي قوله إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنها بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى التحديات، وأن المشروعات التى ستنتج عن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة.

وتحت عنوان "مصر تؤكد مجددًا.. الرفض القاطع لأي إجراءات لتهجير الفلسطينيين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية، سامح شكري، أكد مجددًا رفض مصر القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عمليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله، أمس، إن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلي لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.

طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بـ"أهلًا رمضان"

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "طرح كميات كبيرة بمعارض أهلًا رمضان ومنافذ القابضة للصناعات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بجميع معارض وشوادر"أهلًا رمضان"، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل المحافظات عبر شركاتها التابعة لها.

txt

افتتاح المعرض الثانى لـ "أهلا رمضان" بسيدي جابر في الإسكندرية

txt

متوفرة بتخفيضات تصل لـ20%.. قائمة بأسعار سلع معارض "أهلا رمضان" بالإسكندرية

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء عقب إصدار الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، وأيضًا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وأشارت إلى أنه وفقًا للقرار ستتابع اللجنة فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقًا، كما يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة وهي ثلاثة أشهر لمنتجات السكر والألبان والجبن والمكرونة، بالإضافة إلى 6 أشهر للزيوت وشهرين لكل من الفول والعدس والأرز.

اهلا رمضان وزارة الخارجية قطاع غزة الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء ماليزيا اهتمامات صحف القاهرة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الوزراء الماليزى زيادة التعاون والأوضاع الإقليمية

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره