حقوقى فلسطينى: "العدل الدولية" الملاذ الأخير لإيقاظ الضمير الإنسانى

قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إن الأمور حينما تتأزم وتصل لذروتها، كان من البديهي أن تظهر محكمة العدل الدولية في المشهد.



وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن التوجه إلى "العدل الدولية" لم يكن من فراغ، ولكن بعد عقود من التوحش لمحاولة الاقتراب ولو قليلا من العدالة.



وتابع: "هناك انتهاك لجميع الحقوق الانسانية، ولمبادئ القانون الدولي، وبشكل خطير ومنظم".

وواصل: "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون أن يؤسس على قواعد من العدالة الناجزة والحقيقية، والوضع القائم هو الأكثر خطورة ويضع العالم أمام تهديد للأمن والسلم الدولي، ولكن تناقض إسرائيل البين تضع العالم أمام تهديد حقيقي".



وأكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أن محكمة العدل الدولية، أصبحت الملاذ الأخير ربما يمكن أن يحرك بعضا من الضمير الإنساني.