كنز المصريين.. كيف نجحت مصر في تطوير الساحل الشمالي؟

قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصر نجحت في تطوير الساحل الشمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اتباع استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن منطقة الساحل الشمالي تشهد حالة كبيرة من الطلب على الاستثمار العقاري فيها.

وأكد أبو العطا أن هناك عدة عوامل ساهمت في نجاح هذا الجهد حيث استثمرت الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للساحل الشمالي، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات والخدمات العامة الضرورية لجذب الاستثمارات.

وأكد أن مصر سهلت الإجراءات الإدارية وتسهيل الإجراءات اللازمة للشركات الدولية التي ترغب في الاستثمار في الساحل الشمالي، مما جعلها وجهة مغرية للاستثمار.

وأوضح أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز المالية والضريبية والجمركية للشركات الدولية التي تستثمر في المنطقة، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وأشار إلى أنه قامت مصر بحملات ترويجية كبيرة للساحل الشمالي لجذب المستثمرين الأجانب، وعقدت مؤتمرات وفعاليات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، نجحت مصر في تطوير الساحل الشمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأكد أنه قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير المشاريع في الساحل الشمالي، وذلك من خلال شراكات استراتيجية تعزز الاستثمار وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار إلى أنه سعت مصر إلى تنويع مصادر الاستثمار في الساحل الشمالي، من خلال جذب استثمارات من مختلف القطاعات مثل السياحة، العقارات، الصناعة، والتكنولوجيا، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل من التبعية على قطاع واحد.

وأكد أنه اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد، من خلال مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية، وتوفير حماية لحقوق المستثمرين، مما ساهم في بناء سمعة إيجابية لمصر كوجهة استثمارية موثوقة.

وأوضح أنه قامت مصر بالاستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية وتوفير التدريب والتأهيل لهم، مما يزيد من جاذبية الساحل الشمالي كوجهة للاستثمار بفضل توفر قوى عاملة مدربة ومهنية.