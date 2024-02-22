الكويت أمام "العدل الدولية": الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية غير شرعى

أكد عضو الفريق القانوني الكويتي أمام العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويخالف القوانين الدولية.

العدل الدولية

وقال عضو الفريق القانوني الكويتي، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ممارسات إسرائيل الإجرامية

وتابع: "هناك حاجة إلى تعزيز السلام للجميع، ويجب تطبيق القوانين الدولية كافة، وعلى المجتمع الدولي منع وإيقاف الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الالتزامات الخاصة بالقوانين الدولية.