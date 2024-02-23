الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تنيح القديس بفنوتيوس الراهب

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بعدة مناسبات هامة على مدار اليوم، أبرزها نياحة القديس بفنوتيوس الراهب.

وعلى خلفية الاحتفالات قال السنكسار الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم، تنيح القديس الناسك العابد الأنبا بفنوتيوس وقد ترهب هذا الأب منذ حداثته وسلك اشق طرق النسك ثم ألهمه الله إن يتجول في البرية الداخلية، وهناك رأي كثيرين من القديسين السواح المجاهدين فاستطلع أخبارهم ودونها، ومن هؤلاء القديس تيموثاوس والقديس أبو نفر السائحين، وقد نال في أول تجوله شدائد كثيرة من جوع وعطش ولكن ملاك الرب كان يظهر له ويقويه ولما اكمل جهاده تنيح بسلام .

كما تحيي الكنيسة أيضًا، تذكار تكريس كنيسة الاربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية، وقال السنكسار الكنسي ان في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة الاربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية علي يد ليكينيوس قيصر، وهي أول كنيسة بنيت علي اسمهم وكرسها القديس باسيليوس الكبير وهو الذي كتب تاريخهم وثبت لهم عيدا عظيما.

 

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