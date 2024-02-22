الجيش الأمريكى يتهم ضابط صف بحريًا بالتجسس لصالح اليابان

وجه الجيش الأمريكي تهمة التجسس لتقديم معلومات سرية لموظف في حكومة أجنبية، بحق بحار يعمل في اليابان، وفق ما أوردته شبكة CBS News.

ويواجه برايس بديتشيني، وهو ضابط صف في فرقة مكافحة الحرائق، تهمة تقديم وثائق لموظف في حكومة أجنبية 7 مرات على الأقل، في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، في هامبتون رودز بولاية فيرجينيا، وفقًا للائحة الاتهام التي حصلت عليها CBS.

وفي مايو 2023، في يوكوسوكا، باليابان، حاول بديتشيني تمرير صور تُظهر شاشة جهاز كمبيوتر مرتبط بشبكة الجيش السرية.

وذكرت لائحة الاتهام، أن بديتشيني كان يقدم المعلومات ولديه الأسباب التي تجعله يعتقد أنها ستُستخدم للإضرار بالولايات المتحدة، ولمصلحة دولة أجنبية، مضيفة أن هذه المعلومات تتعلق بالدفاع الوطني.

وقالت CBS إنه لم يتضح بعد ماهية الوثائق التي قام البحار الأمريكي بتمريرها أو إلى أي دولة.

ويواجه بديتشيني أيضًا تهمًا بعدم الإبلاغ عن جهة اتصال أجنبية، وطلب معلومات سرية من شخص غير مخول.

وأكدت البحرية الأمريكية أن البحار الذي يعمل على المدمرة USS Higgins، المتمركزة في اليابان يخضع للتحقيق، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المتحدث باسم البحرية الأمريكية

وقال القائد آرلو أبراهامسون، المتحدث باسم البحرية الأمريكية، في بيان إن «بحارًا يعمل في مدمرة الصواريخ الموجهة (USS Higgins DDG 76) من طراز Arleigh Burke يُشتبه في سوء تعامله مع وثائق ومعلومات سرية، مضيفًا أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وذكر سجل الخدمة الخاص ببديتشيني من البحرية الأمريكية أن البحار الأمريكي تم تجنيده في العام 2009، وخدم على عدد من المدمرات، وتمت ترقيته إلى رئيس في عام 2022.

وتشمل الجوائز والأوسمة التي حصل عليها 3 ميداليات لحسن السلوك، وشريطين للبحرية على شكل E، وشريطين لنشر الخدمة البحرية، وميدالية الإنجاز لسلاح البحرية ومشاة البحرية.