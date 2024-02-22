بلينكن يبلغ الرئيس البرازيلى رفض أمريكا لتصريحاته بشأن إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أمس الأربعاء، خلال استقباله على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة ترفض تصريحاته بشأن حرب إسرائيل في غزة.

وأفاد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية بعد الاجتماع في برازيليا: "أود أن أقول إنها كانت محادثات صريحة، أوضح الوزير خلالها أننا لا نتفق مع تلك التعليقات".

وكان قال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود"، في إشارة إلى المحرقة (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن سلط الضوء على الجهود الأمريكية الرامية لتحرير المحتجزين لدى حماس، والتوصل لهدنة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وذكر مكتب الرئيس البرازيلي في بيان عقب اللقاء، الذي استمر قرابة الساعتين، أن لولا وبلينكن ناقشا عدة موضوعات امتدت من قمة مجموعة العشرين إلى جهود السلام في غزة وأوكرانيا.

وقالت الحكومة البرازيلية: "شدد الرئيس لولا مجددًا على رغبته في السلام وإنهاء الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة... واتفق الجانبان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية".