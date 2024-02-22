الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن يبلغ الرئيس البرازيلى رفض أمريكا لتصريحاته بشأن إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أمس الأربعاء، خلال استقباله على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة ترفض تصريحاته بشأن حرب إسرائيل في غزة.

 

وأفاد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية بعد الاجتماع في برازيليا: "أود أن أقول إنها كانت محادثات صريحة، أوضح الوزير خلالها أننا لا نتفق مع تلك التعليقات".

 

وكان قال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود"، في إشارة إلى المحرقة (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية.

 

وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن سلط الضوء على الجهود الأمريكية الرامية لتحرير المحتجزين لدى حماس، والتوصل لهدنة وزيادة المساعدات الإنسانية.

 

وذكر مكتب الرئيس البرازيلي في بيان عقب اللقاء، الذي استمر قرابة الساعتين، أن لولا وبلينكن ناقشا عدة موضوعات امتدت من قمة مجموعة العشرين إلى جهود السلام في غزة وأوكرانيا.

 

وقالت الحكومة البرازيلية: "شدد الرئيس لولا مجددًا على رغبته في السلام وإنهاء الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة... واتفق الجانبان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية".

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. 19 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على مُخيم "النصيرات" وحى "الزيتون" بقطاع غزة

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

عاجل.. الجيش السورى يدك معاقل الإرهاب بريف إدلب

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية