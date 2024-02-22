"المجتمعات العمرانية": دفع إجراءات العمل لتقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، اجتماعًا للوحدة المركزية المختصة بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ورؤساء أجهزة مدن (الشروق – العبور الجديدة - سفنكس الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد).

وفي سياقٍ متصل، قال المهندس عبدالمطلب عمارة، إن الاجتماع يهدف إلى متابعة مستجدات ملفات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لتلك المدن، وحرصًا على مصالح المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي.

ووجَّه المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، بأهمية دفع إجراءات العمل على تقنين الأراضي الواقعة بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، حيث تضمن التوجيه بسرعة تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، وتنفيذ المرافق الرئيسية للمنطقة.

وفي سياقٍ متصل، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات التي تخص طلبات واستفسارات المواطنين، والمدن الأخرى، وسبل تذليل المعوقات.

وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، بالتجهيز لعمل قرعة التسكين ونشر أسماء أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية فور اعتمادها، بهدف الإسراع فى الإجراءات، حرصًا على مصالح المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.