الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع محامية وابنتها دهسًا أسفل عجلات سيارة فى الشروق

عجلات سيارة
عجلات سيارة

لقيت محامية وابنتها مصرعيهما دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورهما طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.

البداية بتلقي قسم شرطة الشروق، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه، وكشف ملابساته، وتبين أنه أثناء عبور محامية وابنتها للطريق تصادف مرور سيارة ميكروباص للطريق واصطدمت بهما بقوة ما تسبب فى إصابتهما بكسور وكدمات ونزيف وتوفيتا على الفور.

وألقى القبض على السائق وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الحادث، ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث، من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

محامية وابنتها أسفل عجلات سيارة ميكروباص طريق مصر الإسماعيلية قسم شرطة الشروق

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