بينها افتتاح معرض "بين العضوى والهندسى" بدار الأوبرا.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

أمسيات سينمائية، ولقاءات ثقافة وفنية، يحتشد بها اليوم الخميس والموافق 22 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية اليومية.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة مساء، تحتضن قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، افتتاح معرض “بين العضوي والهندسي.. صراع وإيقاع”، للفنانة الدكتورة نجلاء محمد الخولي، ويستمر المعرض حتى 29 فبراير الجاري.

يضم المعرض حوالى 15 لوحة منفذة باستخدام أسلوب الديجتال آرت، أو الفن الرقمي وتعتمد على إبراز العلاقات التشكيلية بين الخطوط والمساحات بنوعيها العضوى والهندسي من خلال مساراتها المتعددة والمختلفة.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة “الدستور” الثقافية، تحتضن خشبة مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء، حفلا لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدى يؤديها كل من محمد الخولي وولاء طلبة وعازف الكمان هيثم الكاتب، منها مالي، زي العسل، ليالينا، أنا بعشقك، ألف ليلة وليلة، بوابة الحلواني، سواح، دار يادار، طاير ياهوا، زي الهوى وموسيقى التوبة وموعود.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفل ريسيتال عود للفنان حازم شاهين. وعلي المسرح الكبير بدار الأوبرا بالجزيرة حفل أوركسترا عمر خيرت. وعلي مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية ساوند تراك للفنان محمد بركات.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساء، المعرض الجماعي “ليس بعد”، إحدى فعاليات اليوم الدولي للمرأة 2024 وذلك بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتي 9 مارس 2024.

وفي العاشرة صباحا، تنطلق بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم ــ متحف فن الزجاج والنحت والعجائن المصرية ــ فعاليات ورشة فنية طباعة منسوجات استنسل على قماش وورق.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية ثقافية فنية بعنوان “الحكى والسينما فى الموروث الشعبى”، بمشاركة فرقة رحيل المسرحية، والفنانة إسراء حمودة.

وفي السابعة مساء، تعقد بمكتبة تنمية فرع المعادي، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية “مقامرة علي شرف الليدي ميتسي”، للكاتب أحمد المرسي، والتي تأهل من خلالها للقائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية البوكر، ويناقش الرواية الكاتب أحمد شلش.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية، ففي الثامنة مساء، يقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى بشارع المعز، حفل غنائي موسيقي لفرقة "فلكوريتا".

يتضمن الحفل تقديم مجموعة من الأغانى الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحى والصعيدى منها: "مربعات ابن عروس"، "متى اشوفك"، "بص علي الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا الي ببيع ياسمين"، "والنبي يا غزال"، "لوما يا لوما"، "على مين"، "بيبة"، "يا بهية"، "سلم على"، "العتبة جزاز".

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل فني تحييه فرقة “فويس” بقيادة المايسترو إسلام جاد.

وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، حفل فني آخر والذي تحييه فرقة “إيزيس” الموسيقية، بقيادة الفنان سامح عبد العزيز.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، يعقد بمركز نوار الثقافي بوسط القاهرة، في الثامنة مساء، حفل فني غنائي بعنوان “ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب”.

وفي السابعة مساء، يعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لقاء لمناقشة كتاب “إيروس.. الحلو/ المر”، للكاتبة الكندية آن كارسون، وترجمة الشاعر عبد الرحيم يوسف، وتناقش الكتاب د. نيڤين الأسدودي، أستاذة الرواية والنقد في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة الإسكندرية.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تستقبل القاعة الكبري بمكتبة الإسكندرية، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة “بانديتا” الموسيقية.