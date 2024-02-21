مسقط والرباط وأربيل الأبرز.. معارض الكتب العربية في الربع الثاني من 2024

تنطلق العديد من معارض الكتب العربية الدولية خلال الربع الثاني من عام 2024؛ حيث تشهد حضورًا عربيًا للكتاب العربي رغم التحديات الأقتصادية التي باتت تحاصر صناعة النشر حول العالم وفى الوطن العربي على نحو خاص؛ وهو ما نرصده فى السطور التالية:

إنطلاق فعاليات معرض مسقط الدولى للكتاب الـ 28

أنطلقت اليوم، فعاليات الدورة الـ28 لمعرض مسقط الدولى للكتاب تحت رعاية الدكتور محمد بن سعيد المعمرى وزير الأوقاف والشئون الدينية، وتحل محافظة الظاهرة ضيف شرف للمعرض فى هذه الدورة، وسيكون هناك جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكرى والحضارى للمحافظة، كما سيتم تنفيذ مجموعة موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية طيلة أيام المعرض؛ وتستمر حتى 2 مارس المقبل.

ويشارك فى دورة هذا العام 847 دار نشرمن 34 دولة، منها 676 تُشارك بشكل مباشر و171 أخرى عن طريق التوكيلات، ويضم المعرض جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكري والحضاري للمحافظة، كما سيتم تنفيذ مجموعة موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية طيلة مدة المعرض.

كما يستضيف المعرض هذا العام نخبة من المثقفين والإعلاميين البارزين للمشاركة فى فعاليات المشهد الثقافى التى ستتشكل خلال أيام المعرض.

وتنطلق في شهر إبريل فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب “العراق” خلال الفترة من 17 وحتى 27 أبريل المقبل، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب “الإمارات العربية المتحدة” خلال الفترة من 24 وحتى 30 أبريل المقبل.

المعرض الدولى للنشر والكتاب بالرباط.. 9 مايو

يعقب إنتهاء فعاليات معرض مسقط الدولى للكتاب؛ إنطلاق فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته 29 في الفترة ما بين 09 و19 مايو 2024، بفضاء السويسي.

وأعلن اتحاد الناشرين العرب فتح باب الاشتراك في المعرض للراغبين في المشاركة من دور النشر والتوزيع، والمكتبات، والمؤسسات المعنية بالكتاب،

وفي شهر مايوتنطلق ايضًا فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب “قطر” خلال الفترة من 9 وحتى 18 مايو المقبل.