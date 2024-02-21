الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

إيجبس 2024.. تفاصيل حفل توزيع جوائز التميز بمجال المساواة فى الطاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد ختام فعاليات اليوم الثالث للنسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس2024” المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل توزيع جوائز التميز في مجال المساواة في الطاقة. 

تسليم 3 جوائز للفائزين

وقام المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية بتسليم 3 جوائز للفائزين وهي جائزة «سيدة الجيل القادم لهذا العام» وجائزة “برنامج تنمية المواهب لهذا العام” وجائزة “المرأة في القيادة”.

جائزة “سيدة الجيل القادم لهذا العام”

تُكرّم هذه الفئة من الجوائز، السيدات ذوات الأداء العالي في صناعة الطاقة العالمية والمؤهلات  ليصبحن قادة مستقبليين في هذا المجال. فازت بهذه الجائزة، الدكتورة سيرين لوك سو مون محاضر أول في قسم الهندسة الكيميائية، جامعة بتروناس التكنولوجية في هذه الفئة.

جائزة “برنامج تنمية المواهب لهذا العام”

ولأن الاستثمار في المواهب المستقبلية أمر بالغ الأهمية، قدم المؤتمر جائزة لتكريم المبادرات التي ترعى وتطور الجيل القادم من قادة الطاقة، وفاز بالجائزة برنامج المواهب من شركة حسن علام القابضة.

جائزة “المرأة في القيادة”

تُكرّم هذه الجائزة النساء المتميزات اللاتي كسرن الحواجز وتفوقن في الأدوار القيادية في صناعة الطاقة، مما يمهد الطريق أمام القيادات النسائية المستقبلية على الطريق نحو “صافي الطاقة صفر”، وفازت بهذه الجائزة منى العدوي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Geoenergy.

توزيع جوائز اختيار الجمهور لتحدي تكنولوجيا المناخ

كما قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم الجائزة لشركة Pikare لتكنولوجيا المياه والطاقة والتي فازت بالمركز الأول، فيما حصلت شركة Golu لتقنيات الهيدروجين على جائزة المركز الثاني.

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وقد شهد المؤتمر ولأول مرة فعالية ملتقى “تحدى تكنولوجيا المناخ” ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية امام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة، المشاركين فى المؤتمر ضمن وفود الدول المشاركة من 120 دولة حول العالم.

جوائز إيجبس وزير البترول الرئيس السيسي قطاع الطاقة

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